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Piero Quispe vuelve a casa: cerca de firmar por la ‘U’ y quiere el tetracampeonato

El volante nacional llegó a un acuerdo y será anunciado oficialmente. Quispe retorna a Universitario tras dos temporadas en el extranjero.

Redacción Líbero
Piero Quispe vuelve a Universitario después de dos temporadas en el extranjero.
Piero Quispe vuelve a Universitario después de dos temporadas en el extranjero. | LÍBERO | Foto: Prensa Universitario
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Piero Quispe está de regreso en Universitario. El volante nacional firmó su contrato con el cuadro crema y en las próximas horas será oficializado a través de las redes sociales del club, concretando uno de los regresos más esperados por la hinchada.

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El mediocampista llega como jugador libre y vuelve a la institución donde se formó como futbolista y alcanzó su mejor versión antes de dar el salto al extranjero. Tras dos temporadas fuera del país, Quispe retorna con la ilusión de volver a ser protagonista.

El acuerdo entre ambas partes contempla un contrato por dos años. En Universitario consideran que su incorporación será clave para fortalecer el mediocampo y darle al equipo mayor creatividad, dinámica y desequilibrio en la zona ofensiva.

El regreso de Quispe también responde al objetivo deportivo del club: mantener la competitividad y pelear por el tetracampeonato nacional. El volante será una de las piezas importantes en el proyecto que encabeza Héctor Cúper.

Con su vuelta a Ate, Piero Quispe buscará recuperar su mejor nivel y reencontrarse con la camiseta que lo vio crecer. La hinchada crema espera que su talento vuelva a marcar diferencias en los grandes desafíos de la temporada.

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