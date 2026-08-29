Lisandro Alzugaray rompió su silencio tras volver a tener minutos con Universitario: "Son decisiones"

Tras la victoria de Universitario sobre UTC, Lisandro Alzugaray se refirió a su ingreso durante el encuentro y destacó la importancia de estar preparado cuando el cuerpo técnico lo necesite. El atacante argentino señaló que respeta las decisiones de Héctor Cúper y resaltó la fuerte competencia interna que existe en el plantel, y aseguró que los entrenamientos son muy intensos y que todos deben esforzarse al máximo para ganarse un lugar entre los convocados.

Lisandro Alzugaray declaró tras victoria de la U

"Sí, bueno, son decisiones del entrenador y lo que más respeto. A veces toca, a veces no. Tenemos un plantel amplio en el que todo está muy bien. Lo importante es siempre estar preparado, siempre estar listo para cuando el cuerpo técnico lo necesite y, bueno, poder entrar y servir para el equipo", empezó declarando el argentino para L1 Max.

Con respecto a la competencia interna en el club, manifestó lo siguiente: "Sin duda que sí. Se ve en la semana, los entrenamientos, que son muy intensos, son muy picantes, hay mucha competencia, hay muchos jugadores en muchos puestos y, bueno, hay que jugarse la vida en la semana para poder estar entre los convocados".

Asimismo, Alzugaray aseguró que el importante triunfo conseguido en Cajamarca permite ilusionarse de cara a lo que viene y pidió a los hinchas seguir acompañando al equipo.

"Sí, sin duda, sin duda que se ilusione, porque, bueno, nosotros vamos a dejar todo en cada partido. Estamos jugando cada partido como finales y, bueno, creo que ese es el camino y nada, ojalá que la gente siga acompañando como lo hace", finalizó.