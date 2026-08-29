0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada y del Clausura
EN VIVO
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1

Lisandro Alzugaray rompió su silencio tras volver a tener minutos con Universitario: "Son decisiones"

El atacante argentino destacó la fuerte competencia interna en el plantel, tras volver a tener minutos con Universitario en la victoria ante UTC.

Antonio Vidal
Lisandro Alzugaray rompió su silencio tras volver a tener minutos con Universitario. Foto: composición Líbero/ L1 Max
Lisandro Alzugaray rompió su silencio tras volver a tener minutos con Universitario. Foto: composición Líbero/ L1 Max
COMPARTIR

Tras la victoria de Universitario sobre UTC, Lisandro Alzugaray se refirió a su ingreso durante el encuentro y destacó la importancia de estar preparado cuando el cuerpo técnico lo necesite. El atacante argentino señaló que respeta las decisiones de Héctor Cúper y resaltó la fuerte competencia interna que existe en el plantel, y aseguró que los entrenamientos son muy intensos y que todos deben esforzarse al máximo para ganarse un lugar entre los convocados.

Bruno Duarte, figura de UTC, arremetió contra arbitraje tras partido con Universitario. Foto: composición Líbero/L1 Max

PUEDES VER: Bruno Duarte, figura de UTC, arremetió contra arbitraje tras partido con Universitario: "Tanta injusticia"

Lisandro Alzugaray declaró tras victoria de la U

Lisandro Alzugaray declaró tras victoria de la U

"Sí, bueno, son decisiones del entrenador y lo que más respeto. A veces toca, a veces no. Tenemos un plantel amplio en el que todo está muy bien. Lo importante es siempre estar preparado, siempre estar listo para cuando el cuerpo técnico lo necesite y, bueno, poder entrar y servir para el equipo", empezó declarando el argentino para L1 Max.

Con respecto a la competencia interna en el club, manifestó lo siguiente: "Sin duda que sí. Se ve en la semana, los entrenamientos, que son muy intensos, son muy picantes, hay mucha competencia, hay muchos jugadores en muchos puestos y, bueno, hay que jugarse la vida en la semana para poder estar entre los convocados".

Asimismo, Alzugaray aseguró que el importante triunfo conseguido en Cajamarca permite ilusionarse de cara a lo que viene y pidió a los hinchas seguir acompañando al equipo.

"Sí, sin duda, sin duda que se ilusione, porque, bueno, nosotros vamos a dejar todo en cada partido. Estamos jugando cada partido como finales y, bueno, creo que ese es el camino y nada, ojalá que la gente siga acompañando como lo hace", finalizó.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla acumulada de la Liga 1 2026 y posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 7

  2. Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles para el partido de hoy

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano