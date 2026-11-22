La recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 viene teniendo a Universitario de Deportes y Sporting Cristal como protagonistas en la lucha por quedarse con el segundo certamen de la temporada. En medio de esta disputa deportiva, una voz autorizada del fútbol peruano no dudó en reconocer el trabajo que viene realizando el conjunto celeste, pese a su identificación con la camiseta crema. Se trata de José Luis 'Puma' Carranza, histórico exfutbolista e ídolo de la 'U', quien tuvo palabras de reconocimiento para Julio César Uribe, director general de fútbol de Cristal.

José 'Puma' Carranza sorprendió al elogiar a Julio César Uribe

El excapitán merengue destacó la labor del 'Diamante' al frente de la institución rimense y consideró que merece una felicitación por los resultados conseguidos en la presente campaña.

" Lo felicito a Uribe, porque sin los recursos que tenía antes ha conseguido una campaña meritoria ", manifestó Carranza. De esta manera, el exvolante resaltó el trabajo que viene desarrollando el exfutbolista nacional, especialmente por las dificultades que ha tenido que afrontar el cuadro bajopontino durante la temporada.

Asimismo, el 'Puma' se refirió a la posibilidad de que Universitario y Sporting Cristal terminen enfrentándose en una eventual semifinal de la Liga 1. Al respecto, evitó dar algún pronóstico y dejó en claro que cualquier escenario puede presentarse en el fútbol. " Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa ", sostuvo.

Por otro lado, Carranza expresó su confianza en que los cremas consigan una victoria ante Sport Huancayo en la última jornada del Clausura. " Veo a los chicos bien. Lo más importante es que el grupo siempre está unido ", indicó el referente crema, quien también lamentó la lesión de Gianluca Lapadula y le deseó una pronta recuperación.

José 'Puma' Carranza sorprendió al elogiar a Julio César Uribe. Foto: composición Líbero

Universitario vs Sport Huancayo: Fecha, hora y canal

Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD de Huancayo y contará con transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX. También podrá verse a través de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable.