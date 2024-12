Viral: Usuarios registran ovni en cielo mexicano y las imágenes sorprenden - VIDEO

Los reportes que llegaron de habitantes de varios municipios de Tabasco, indican que se vio un objeto volador no identificado en medio del cielo nocturno.

Hasta ahora no se conoce un reporte oficial por parte de Protección Civil del Estado confirmando o no si en verdad se trataría de un ovni. Por otro lado, diversos usuarios de las redes sociales reaccionaron al suceso e indicaron que dicho objeto no sería más que la Cápsula de Carga de la nave Dragon CRS22, de la compañía SpaceX, luego de realizar su desprendimiento de la Estación Espacial Internacional.