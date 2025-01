Esmeralda Falcón EN VIVO vía TV Azteca: ¿A que hora hace su participación?

“De solo imaginar mi primer combate me da emoción y nervios, me imagino que haré las cosas bien y me va a gustar mucho mi forma de pelear. Quiero ser eficiente en cada pelea y salir con la mano en alto”.

“Vengo a cumplir el sueño de todos porque mi padre también fue boxeador. Antes de viajar me desearon éxito y me dijeron que disfrutara mi sueño y no me preocupara por nada de lo que pasara en México”.