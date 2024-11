Dragon Ball Super: Todo sobre el torneo de fuerza de dos de sus dioses

Zenosama les dice que ha venido a darles una advertencia por haber organizado un torneo sin su permiso, además de que al ser dioses de la destrucción están perdiendo mucho tiempo. Las deidades al escuchar esto piden disculpas por su comportamiento y juran que no lo volverán hacer.

Los dioses de la destrucción piden perdón a Zenosama por haber organizado un torneo sin su permiso. Imagen: Toei Animation

En ese momento, Whis, le pide permiso a Zenosama para hablar, este empieza a decir que el señor Bills solo se dedica a comer y dormir pequeñas siestas y no ha destruir planetas. Vados, hace lo mismo con el señor Champa, menciona que la deidad se la pasa comiendo alimentos nada saludables y que por eso no tiene un aspecto sano. El pequeño Zen bromea con eliminar a los hermanos, pero les advierte que no hagan cosas sin su permiso.