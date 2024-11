Juan Reynoso asegura que las cosas "pintan muy bien" para el futuro de Cruz Azul

Pese a que Cruz Azul no gana hace cuatro partidos, Juan Reynoso , entrenador del equipo mexicano, afirmó que las cosas pintan bien para sus dirigidos y manifestó que confía en remontar la semifinal de la Liga de Campeones de Concacaf ante Monterrey .

De igual manera, el estratega peruano comentó que parte de su plan para enfrentar a los 'Rayados' partiría desde el orden defensivo y, a partir de ahí, buscar anotar para equiparar la serie. Sin embargo, no se animó a revelar más detalles sobre su idea de juego para este jueves.

"No sería mala idea, no voy a decir qué vamos a hacer ni que vamos a plantear, pero no sería mala opción (priorizar el orden defensivo). Por respeto a lo que hemos trabajado en la semana, sería poco inteligente de mi parte anticipar situaciones que tanto ellos como nosotros guardamos en secreto", expresó Juan Reynoso.