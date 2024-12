Ver Venom 2 película completa: cuándo se estrena en Perú

Venom 2: Let There Be Carnage es una de las cintas más esperadas por los fanáticos de Marvel, pues trae de regreso al antihéroe conocido como el Simbionte. Asimismo, los seguidores del UCM están ansiosos por una breve aparición de Spider-Man en la película para confirmar el Multiverso. Es así que aquí te contamos cuál será su fecha de llegada al Perú.