Horóscopo de Josie Diez Canseco, martes 30 de noviembre: ¿Qué te depara tu fututo HOY?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Lo que hagas o digas influirá directamente en la actitud de tu pareja, piensa bien antes de hablar. Las circunstancias te favorecerán y al fin llegarán las oportunidades por las que has luchado, hoy destacarás en tu trabajo. Número de suerte, 16.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una pequeña discusión con tu pareja te hará sentir inseguro sobre sus sentimientos y estarás triste. No arriesgues demasiado en el proyecto que tienes en mente, las ganancias no serán tan buenas como crees, espera. Número de suerte, 14.