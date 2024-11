Spider Man 3: ¿Cuándo sale el nuevo tráiler de 'No Way Home'?

Spider Man No Way Home , la película más esperada del año, sigue atrayendo las miradas de fanáticos de los comics y del cine de acción. A semanas de su estreno en cines, siguen saliendo nuevos rumores de la cinta sobre un posible spiderverse. Por ello, algunos seguidores han optado por esperar que salga un, posible, nuevo tráiler.

Por ahora, no se sabe de una fecha exacta de tercer adelanto. Aunque los rumores indican que sería en la misma semana de estreno en salas de cine. Además, este traería apariciones de personajes que se vienen anunciando hace meses.

Nuevo poster de Spider Man 3/ Imagen: Sony Pictures

