Acertijo visual PRO: ¿Logras ver los tres renos con nariz roja? tienes 15 segundos

Encuentra los tres renos con nariz roja

¿Conseguiste dar con los tres renos que tienen nariz roja? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerlo? Si no es así, solo en esta ocación te ayudaremos con una pequeña pista: Dos de ellos, están ubicados justo en la parte central, quizá una más a la izquierda y el otro hacia la derecha. ¿Los viste?

No te preocupes si no lo lograste a la primera, de hecho, puedes realizar todos los intentos que quieras. Para tu tranquilidad unos párrafos más adelante te mostraremos la respuesta.

Vuelve a mirar y cuenta otros 10 segundos. Si los viste, estás entre los más destacados, porque no muchos los hallan en tan poco tiempo. Y si no los encontraste, no te preocupes. Te dejamos la ilustración con los renos resaltados para que veas dónde es que se escondían. ¡Puedes intentar otros retos extremos!