Spider-Man: No way home: ¿Ned sería el nuevo villano de Peter Parker?

Spider-Man: No way home sigue en cartelera y si todavía no has ido a ver la película de nuestro buen amigo el ‘Hombre Araña’, te recomendamos que asistas a tu cine más cercano, puesto que, en esta nueva producción de Sony y Marvel vamos a poder mirar detalles que te dejarán impactado y que podrían servir para una serie de teorías.