Lanza tráiler oficial de 'The Batman' protagonizado por Robert Pattinson - VIDEO

' The Batman ' es una de las películas de superhéroes más esperadas para el 2022 y ya se pudo conocer su tráiler oficial a través de las redes sociales de Warner Bros, en ella se puede ver a Robert Pattinson como el magnate millonario de Bruce Wayne.

A continuación, te dejamos el tráiler oficial de 'The Bat and The Cat' 'El murciélago y el gato', que en sus dos minutos y medio promete dejarte con ganas de ver la pelicula completa.