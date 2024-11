Revisa todas las películas Marvel que se estrenaran este 2022

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene preparado grandes cintas para el 2022. El éxito mundial que ha generado ' Spiderman: No Way Home ' también ha puesto la valla muy alta al resto de películas por venir.

' Doctor Strange in the Multiverse of Madness ' es la película más esperada por los fans debido a los acontecimientos en ¡No Way Home¡ y lo que ocurrió en las series WandaVision y Loki.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness (6 de mayo): Doctor Strange buscará ayuda en Wanda Maximoff para detener las amenazas del multiverso, incluyendo al villano Mordo. Todos los acontecimientos se dan tras 'Spiderman: No Way Home'.