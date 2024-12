Viral: Madre hizo hasta lo imposible para que hija tenga invitados en sus quince años

Según se pudo conocer, a la fiesta no llegó a ir ningún invitado puesto que, la mayor parte de los que estaban en lista tuvieron que cancelar su asistencia luego de haber dado positivo a Covid-19.

(FOTO: DIFUSIÓN)

Este hecho tomó por sorpresa a los padres de la adolecente que no podían cancelar el evento de último momento ya que, todo estaba listo y ya la comida había sido mandado a preparar así como la decoración del local alquilado para la fiesta.

No obstante a ello, esto no quedó ahí, puesto que el amor de madre pudo más y todos acudieron a las redes sociales para hacer la cordial invitación a todo aquel que quisiera asistir a comer, pues los alimentos se desperdiciarían.

"Si alguien gusta venir a cenar, jajaja. Es la cena de XV de mi hija. No hay invitados, se que por covid muchos no pueden. Pero todo está con distancia, realmente no quiero que se quede la comida", escribió la madre de la festejada.