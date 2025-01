Oscar 2022: ¿Por qué Eugenio Derbez no irá a la premiación tras nominaciones CODA?

Eugenio Derbez dio vida al profesor Bernardo Villalobos en CODA.

"No voy a poder ir en esta ocasión justamente porque estoy filmando una película, y me invitaron, pero se me conflictuaba con la filmación y es una película que no se puede mover a otra fecha, entonces desgraciadamente no voy a poder estar ahí físicamente porque voy a estar filmando, pero estaré ahí de corazón", reveló Derbez.