Spider Man 'No way home': La película más taquillera de Marvel solo tuvo una nominación

Spider-Man: 'No Way Home' estará presente en los Premios Oscar 2022 . La película más taquillera del año pasado, y que marcó el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como el hombre araña, buscará conseguir una estatuilla dorada en la ceremonia a realizar se el próximo 27 de marzo en Los Ángeles.

Marvel hizo una ardua campaña para conseguir que Spider-Man: 'No Way Home' compitiera por más estatuillas, pero solo alcanzó una nominación en los Oscar.

La película de la fase 4 del UCM también nos trajo el regreso de Alfred Molina, Willem Dafoe y Jamie Foxx como Dr. Octopus, Duende Verde y Electro respectivamente. Por su parte, Andrew Garfield fue nominado a los Oscar 2022, pero no por "Spider-Man: No Way Home", sino por su papel en “Tick, Tick... Bomm!”. El actor competirá con Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Will Smith y Denzel Washington.