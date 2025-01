Tobey Maguire envía saludos a familia latina y causa carcajadas en redes

Tiktok es una de las redes sociales con más usuarios en Internet, por lo que fácilmente se viralizan videos en cuestión de minutos. Sin embargo, esta vez el protagonista es nada menos que Tobey Maguire, actor que interpretó a Spider Man en la trlogía original y en No Way Home.

Tras el estreno de 'Spider-Man: no way home', los fans están pendientes de todo lo que hagan sus actores favoritos, entre ellos Tobey Maguire. Es así que un fan corrió con mucha suerte al encontraste con el actor a la salida de un centro comercial y no dudó en acercarse a hacerle un divertido pedido. ¿Qué pasó?