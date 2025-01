Viral: abuela sorprende a su nieta y le da sus ahorros para que vaya al concierto de Bad Bunny

Una tierna abuela mexicana sacó lágrimas a más de un usuario en Tiktok . Hace unos días, se viene viralizando un tierno video donde una abuelita decide sorprender a su nieta que quería ir al concierto de Bad Bunny , sin embargo no podía porque no tenía el dinero suficiente para adquirir las entradas.

No se hicieron esperar. Como es costumbre, los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios y desearon tener una abuelita como la de ella. "Una abuela así es todo en al vida, bendiciones", "No es el dinero, no es el boleto, es la acción", "Wey, yo quiero una abuelita así, cuídala mucho", se lee en la publicación.