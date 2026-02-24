El evento astronómico que ocurrirá el próximo 3 de marzo y no se repetirá hasta el 2028: a qué hora y en qué lugares se podrá ver

La madrugada del 3 de marzo de 2026 no será una noche cualquiera. Un eclipse lunar total teñirá la Luna de un tono rojizo intenso, un espectáculo natural conocido como Luna de Sangre que podrá observarse desde Perú y gran parte del continente. Lo más llamativo es que este fenómeno no volverá a repetirse hasta finales de 2028, lo que convierte esta fecha en una oportunidad imperdible.

Qué es la Luna de Sangre y por qué ocurre este fenómeno

La llamada Luna de Sangre es el resultado de un eclipse lunar total. Este ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. En ese momento, el satélite natural entra en la sombra terrestre.

Sin embargo, la Luna no desaparece. Según explica la NASA, la atmósfera terrestre filtra la luz solar y deja pasar principalmente las longitudes de onda rojas, que se proyectan sobre la superficie lunar. Este efecto es el que produce el característico color rojizo o cobrizo.

Este fenómeno no es raro en términos astronómicos, pero sí lo es la frecuencia con la que se puede observar desde determinadas regiones del mundo.

Cuándo será la Luna de Sangre del 3 de marzo de 2026

El eclipse lunar total ocurrirá durante la madrugada del 3 de marzo de 2026. El evento tendrá varias fases, pero el momento más esperado será cuando la Luna entre completamente en la sombra de la Tierra, fase conocida como totalidad.

De acuerdo con el portal especializado Time and Date, este eclipse tendrá una duración aproximada de casi una hora en su fase total, tiempo durante el cual la Luna adquirirá su color rojo intenso.

A qué hora se podrá ver la Luna de Sangre en Perú y Latinoamérica

En Perú, el fenómeno comenzará en la madrugada y podrá observarse sin telescopios ni equipos especiales. Medios especializados indican que la fase inicial empezará alrededor de las 3:44 a. m., mientras que la fase más visible se desarrollará entre las 4:50 a. m. y las primeras horas del amanecer.

Otros países de Latinoamérica tendrán horarios similares, con ligeras variaciones dependiendo de la ubicación geográfica. La recomendación principal es observar el cielo en un lugar con baja contaminación lumínica y sin obstáculos visuales.

En qué países y lugares será visible el eclipse lunar total

El eclipse será visible desde múltiples regiones del planeta. Según datos de la NASA, podrá observarse en gran parte de América, incluyendo Perú, México, Colombia, Chile y Argentina.

También será visible en América del Norte, Asia, Australia y zonas del océano Pacífico. La visibilidad dependerá de factores como la hora local y las condiciones climáticas.

A diferencia de los eclipses solares, este evento no representa ningún riesgo para la vista, por lo que puede observarse directamente. Para quienes siguen la exploración espacial, será una oportunidad única de ver en tiempo real cómo la mecánica orbital transforma el cielo nocturno en uno de los espectáculos más impactantes que ofrece el universo.