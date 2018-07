PES 2019 pretende destronar al FIFA 19 con estas mejoras [VIDEO]

Se viene una nueva guerra entre Konami y EA Sports. Como se sabe, el FIFA 18 fue el videojuego más vendido del 2017 y arrasó en ventas en los primeros meses del presente año. Por ello, la compañía japonesa detalla algunas mejoras que tendrá el PES 2019 para destronar al FIFA 2019.

El PES 2019 está entre los títulos más esperados en este segundo semestre. Dicho juego ya tiene fecha de lanzamiento (30 de agosto) y se espera una gran acogida. Konami le pone todas sus esperanzas en las innovaciones que hará en la Liga Master.

Para comenzar, el PES 2019 da el primer golpe al incorporar la 'International Champions Cup' antes del comienzo de la temporada. Esto con la finalidad que los usuarios puedan probar a los flamantes fichajes en el equipo de sus amores. La otra sorpresa es el nuevo sistema de negociaciones con el jugador y gestión de presupuesto.

Siguiendo en esa línea de ganarle la batalla al FIFA 19, ahora se podrán visualizar las ruedas de prensa de jugadores y entrenadores en la Liga Master. Por último, Konami añade más ligas tras perder la licencia de la Champions League, el cual ahora le pertenece a la competencia.

Estas son: Premier Liga de Rusia, la Superliga Quilmes Clásica de Argentina, la Superliga de Dinamarca, la Liga NOS de Portugal, la Raiffeisen Super League de Suiza, la Ladbrokes Premiership de Escocia y la Jupiler Pro League de Bélgica.

EL DATO:

La licencia de la Serie A aún no ha está confirmada en el PES 2019. Konami no se ha pronunciado al respecto si incluirá o no a liga italiana.