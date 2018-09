La enorme lección de una periodista argentina tras un comentario machista del exjugador 'Turco' Husaín [VIDEO]

Apuntaba a ser un programa cualquiera de 'De fútbol se habla así' de DirecTV Sports hasta que los panelistas hablaron sobre la credibilidad de las mujeres en el acontecer futbolístico y la reportera Antonella Valderrey puso los puntos sobre las íes tras un desafortunado comentario del exjugador argentino Claudio 'Turco' Husaín.

La periodista, que se encontraba informando desde la cancha de Lanús en la previa del partido entre River Plate y Platense por los octavos de final de la Copa Argentina, dejó sin argumentos al exfutbolista de River, Vélez Sarsfield y la Selección Argentina.

"Yo pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran de este siglo y del día. No pensé que eran del siglo pasado… si las mujeres podíamos o no hablar de fútbol, opinar de fútbol, trabajar en el fútbol", afirmó Valderrey, quien continuó: "Ya queda claro que las profesiones no tienen género, que algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas son malas en todos los ámbitos, esa es mi opinión. Si no tendríamos que hablar de que todos los jueces de línea y todos los árbitros son perfectos y estamos muy lejos de eso, me parece".

Lo que siguió fue un silencio sepulcral hasta que llegó la intervención del periodista Juan Carlos 'Toti' Pasman en busca de la réplica de Husaín. "¿Algo para decir, Turco?", expresó, a lo que Claudio respondió: "Eeeh no nada, sí… qué, peroooo… ¿qué tendría que responder?".

Aquellas palabras dubitativas no le ayudaron a mejorar el posterior discurso al 'Turco' Husaín. "Tengo una opinión muy formada, difícil de cambiármela pero porque crecí en un ambiente que me hizo crecer así, extremadamente machista", sostuvo.

A continuación el resto del diálogo entre Antonella Valderrey y Husaín:

Valderrey: Yo entiendo, nosotras entendemos que hay personas que vienen de una construcción pero para eso existe la deconstrucción, para empezar a fijarnos y a darnos cuenta de que quizá cosas que nosotros pensábamos que eran de una manera no son tan así y está bueno ir pensándolo, por lo menos, o si tenemos una opinión que sabemos que no encaja con los cambios que se están dando por ahí guardarla; pero igual, lo banco al Turco…".

Husaín: "Admito capaz que no tengo la capacidad en la que una chica me pueda explicar o yo pueda debatir de fútbol, pero, con toda humildad lo digo: capaz que yo tengo la ventaja de haber jugado y haber vivido otras cosas que una chica no vivió en un vestuario".

Valderrey: Pero ellos (en referencia al conductor y al resto de los panelistas, todos hombres) tampoco jugaron al fútbol y sin embargo pueden hablar de algo porque se especializan en eso, porque lo analizan, lo ven. No todos los profesionales hicieron determinada acción durante su día para después poder hablar… estudian, se preparan y además el periodismo tiene que ver con la comunicación, no solamente con jugar al fútbol".