Compañía china limitará horas de juego a menores con ayuda de la Policía

China amaneció con una nueva noticia que, es muy probable, no gustará a aquellos que no creen en las limitaciones. Y es que, Tencent anunció que controlará el tiempo que los menores juegan a sus programas, una medida más que polémica de la que aún se saben pocos detalles se han podido conocer, pero que no deja de sorprender.

El Gobierno Chino - hace unos días - implantó la política de proteger a los niños y adolescentes chinos. El plan es limitar la cantidad de videojuegos que llegan al país (que ya se hace desde hace años), pero también es la de impulsar una serie de medidas para controlar las horas que los menores juegan.

La empresa asiática detalló que restringirán por la fuerza las horas que los menores jueguen a títulos como Arena of Valor, uno de los MOBA más populares que está en dispositivos móviles y que pronto llegará a Nintendo Switch.

Los menores entre 13 y 18 años podrán jugar un máximo de 2 horas al día y los menores de 12 años solo podrán jugar una hora al día. Esto se hará efectivo a partir de este sábado 15 de septiembre, fecha en la que los jugadores estarán obligados a registrarse con su nombre real, algo que tiene más importancia de la que parece.

Y es que, es común ''engañar'' a los sistemas de registro diciendo que eres mayor de edad para jugar cuando, realmente, no lo eres. No pasa nada, aunque podría, si las compañías se ponen serias, pero en Tencent parece que van a por todas.

Se cotejarán la base de datos de sus juegos con la base de datos policial para ver si el nombre y la edad del registrado coincide y, así ver quién se salta la ley. Sin duda, es una medida polémica y una forma de control que no hemos visto aún en occidente. ¿Podrá aplicarse en el Perú?