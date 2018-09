Novia de Ciro Immobile se venga de la peor manera del jugador de la Lazio

Ciro Immobile, delantero de la Lazio, y su esposa, Jessica Melena, suelen publicar bromas desde el FIFA 17, cuando Marco Reus fue portada en dicho videojuego. Por lo general, la despampanante mujer del italiano siempre es ignorada por el artillero 'celeste'.

Son innumerables publicaciones o 'stories' en Instagram donde Melena acusa falta de atención por parte de Immobile, quien prefiere jugar al FIFA que pasar tiempo con ella. En esta oportunidad, la madre de sus dos hijos le devuelve el golpe donde más le duele.

"Oh, ya no me siento ignorada por Ciro Immobile", se puede leer en el pie de foto que subió Jessica en su cuenta oficial de Instagram, el cual ya cuenta con más de 90 mil 'Me Gusta'. Se puede apreciar a la esposa del italiano disfrutando del FIFA 19.

El FIFA 19, desde hoy oficialmente, ya está disponible para todas las plataformas. Los primeros en recibirlo - por lo general- son los jugadores. Como era de esperarse, Immobile fue uno de ellos y eso se puede comprobar en la última publicación de Jessica Melena.

EL DATO:

Ciro Immobile cursa su tercera temporada en la Lazio. Antes jugó en el Torino.