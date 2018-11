Brutal carta de Milinković-Savić de Europa League en el FIFA 19 [FOTO]

Este viernes, Electronics Arts volvió a sorprender al sacar nuevos desafíos de "Squad Building Challenges" en el FIFA 19. El primero que apareció en el menú del modo Ultimate Team fue Jonathan Tah, defensa del Bayer Leverkusen.

Hasta ese momento, los miles de "gamers" mostraron su incomodidad con EA Sports a través de las redes sociales por la carta. Pues, argumentaban que dicho jugador no serviría para sus plantillas. Sin embargo, todo cambió cuando salió el "SBC" de Sergej Milinković-Savić.

Milinković-Savić, volante de la Lazio, tiene una nueva carta en "Europa League Road To The Final". ¿Cómo es eso? EA Sports ha sacado 21 cartas dinámicas "UEFA Champions League Road to the Final". Entre ellos están: Sergio Agüero y Antoine Griezmann.

Como era de esperarse, la compañía de videojuegos también se lució con las cartas de Europa League, donde sobresale Milinković. Lo curioso de este evento es que conforme vaya avanzando la Lazio en el torneo, la carta del serbio aumentará sus "stats"

Por ejemplo, Milinković-Savić tiene un ritmo de 70 velocidad y 81 de disparo. Si la Lazio sigue avanzando de ronda, dicha carta podría llegar a 80 de ritmo y 85 de disparo, dependiendo cómo vaya su camino.

Acá te dejamos los "SBC" que deberás hacer para tener al habilidoso mediocampista en tu equipo. Ojo, es por tiempo limitado. Dicho desafío acabará dentro de 5 días.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tienen la misma media en el videojuego, ambos con 94.