Games of Thrones anunció fecha de estreno para su última temporada [VIDEO]

A través de las redes sociales, la cadena internacional HBO reveló que la exitosa e histórica serie Games of Thrones llegará a su fin el próximo año. Y es que parece que la lucha de familias por el trono tendría ganador. Esto podrá conocerse a partir de abril del 2019, fecha fijada para su estreno.

La cuenta oficial de Twitter de GOT (Games of Thrones) publicó un video donde se detalla el anuncio del canal responsable de su transmisión. En las imágenes más representativas del corto de 30 segundos se ve el envenenamiento de un rey, así como la caminata de la vergüenza de Cersei Lanniester y la muerte de Ned Stark.

La octava y última temporada contará con solo seis episodios, sin embargo, estos serán de larga duración a comparación de las siete temporadas anteriores. "Cada batalla. Cada traición. Cada riesgo. Cada pelea. Cada sacrificio. Cada muerte. Todo ha sido por una sola cosa: El trono... #ForTheThorne" refiere el texto que acompaña el mensaje.

