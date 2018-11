"Los Cazafantasmas 3" sería una realidad tras 30 años y con el elenco original

Los fanáticos de la saga de "Los Cazafantasmas" recibirían una alegría: la esperada trilogía de esta película está cerca de ser una realidad -tras 30 años- e incluiría a los miembros originales del icónico filme, con Bill Murray.



Dan Aykroyd, uno de los protagonistas del equipo de producción original, aseguró que ya se está escribiendo el guión de la tercera entrega de "Los Cazafantasmas".

Además, agregó que podría contar con Bill Murray y Ernie Hudson, protagonistas del reparto original.



"Hay grandes posibilidades de que haya una reunión de los 3 miembros originales. Se está escribiendo en estos momentos", aseguró en diálogo con The Big Interview with Dan Rather.

"Creo que Billy aceptará. La historia es muy buena. Incluso si interpretara a un fantasma", añadió el reconocido actor.



Es importante recordar que la tercera entrega de "Los Cazafantasmas" estaba en planes hace cuatro años, aunque Bill Murray no se mostró interesado y la muerte de Harold Ramis el 24 de febrero de 2014 terminó sepultando el proyecto en aquel momento.