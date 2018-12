Confirman precuela de Game of Thrones bajo el nombre: 'The Long Night'

George R.R. Martín brindó explicación detallada sobre lo que será la precuela de Game of Thrones, aún no está totalmente oficializado, pero los detalles vienen saliendo de la misma boca del escritor principal de la trama conocida mundialmente, gracias a la señal de HBO.

"The Long Night" o La Larga Noche en la traducción exacta será el titular para reconocer este nuevo trabajo de entretenimiento, George señaló diversas cosas correspondientes a la serie de revelaciones que vendrán más adelante. Desde los sucesos serán sorpresivos para esta saga, con una historia novedosa que envolverá a sus fanáticos en los próximos meses.

En una entrevista exclusiva para 'The New York Times', Martín soltó algunos titulares importantes que despiertan interés al mundo entero: "No he podido convencer a HBO de que esta es una buena idea todavía, pero en realidad me encantaría hacer algo así. ¿Alguna vez has visto a 'Rosencrantz y Guildenstern han muerto' (la obra que narra los hechos de 'Hamlet')?".

Continuando con mayores 'pepitas': “Hemos conversado algunas ideas e hice algunas sugerencias, pero la mayor parte ha sido Jane encargándose. Se situará miles de años antes de Game of Thrones, Desembarco del Rey no existe, ni el Trono de Hierro. Tampoco hay dragones ahí".

Finalmente Martín mostró su lado más despiadado, donde no tiene escrúpulos para 'asesinar' a sus personajes más entrañables dentro del proyecto mundialmente conocido: "No quiero que siga a Dany, Tyrion y Jaime. Estarán de fondo, como Hamlet. Esto sería más sobre un hombre en la Guardia de la Ciudad de Desembarco del Rey, sobre una prostituta en uno de los burdeles de Meñique, sobre un mimo que está en la ciudad para hacer malabares y trucos... Creo que sería muy divertido. ¡Tal vez pueda convencerlos!".

EL DATO:

La primera emisión de 'Games of Thrones' fue el 17 de abril de 2011.