Predicción del 'Equipo de la Semana 12' en el FIFA 19 [FOTO]

Este miércoles - a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana)- se conocerá una nueva edición en el 'Equipo de la Semana' en el FIFA 19. Hay muchos rumores de los jugadores que podrían integrar esta duodécima entrega.

La carta que genera más expectativa entre los 'gamers' es el posible In Form de Pierre-Emerick Aubameyang, quien fue el jugador del partido en la victoria 4-2 del Arsenal sobre el Tottenham por la Premier.

Aubameyang podría tener este miércoles su primera carta IF en el FIFA 19, tras ser elegido el 'Jugador del mes (octubre) de la Premier" hace un par de semanas. Sus dos goles y una asistencia en el triunfo sobre los 'Spurs' le dan crédito a figurar en el 'Team of the Week 12'.

Giorgio Chiellini (Juventus), Gerard Piqué (Barcelona) y Timo Werner (RB Leipzig) también son casi fijos en aparecer en el 'TOTW'. Acá te dejamos la lista completa de los posibles jugadores que saldrían en esta nueva entrega. Cortesía de FIFAnáticos (@FIFA_naticos)

EL DATO:

Pierre-Emerick Aubameyang tiene una media de 87 en su carta normal (gold rare) en el FIFA 19.