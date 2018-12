YouTube publica lista de videos más vistos del año y el Portugal vs España destaca entre ellos [VIDEOS]

El 2018 ya está por finalizar y, ante ello, YouTube compartió su clásico YouTube Rewind, una lista con los videos más vistos en el transcurso del año. A continuación compartimos la nómina, en la cual figura un partidazo que dejó el Mundial Rusia 2018.



Se trata del Portugal vs España, que se encuentra en el puesto 6 de videos más vistos del 2018. Es importante recordar que la gran actuación de Cristiano Ronaldo, quien anotó un triplete, valió para que los fanáticos del fútbol sigan viéndolo a lo largo del año.

En YouTube, el ranking global del más video con mayor número de vistas es de “To Our Daughter”, de Kylie Jenner. Este clip es seguido por "Real Life Trick Shots 2", del youtuber Dude Perfect.



Cabe señalar que en cuanto a Perú, el video “MOR / VIDEO MUSICAL”, realizado por el cantante colombiano Ami Rodriguez junto a Sofia Castro, es el más popular.



A cotinuación mira los videos más visto en el YouTube Rewind 2018 a nivel global.

YouTube Rewind 2018

1. "To Our Daughter" - Kylie Jenner

2. Real Life Tricks Shots 2 - Dude Perfect

3. We broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? - SOLVED with SCIENCE

6. Portugal vs España - FIFA

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA