Lo tuvieron loco: Maradona fue objeto de burlas en México [VIDEO]

Diego Maradona no pudo gritar campeón en México y además, tuvo que lidiar con todo tipo de cánticos en su contra ya que los seguidores del Atlético San Luis no tuvieron piedad del DT en la final del Ascenso MX.

El extécnico de la Selección Argentina no pudo salir campeón del Apertura en México y perdió 4-2 en tiempo suplementario ante el conjunto local pero la derrota quedó a un lado ya que el 'Pelusa' no aguantó que los hinchas de su rival en la final, les dedicaran polémicas frases.

"Maradona se la c..., Maradona se la c...", fue uno de los cánticos que hicieron que el exgoleador argentino pierda los papeles cuando salía del hotel donde se hospedo el Dorados de Sinaloa. Lejos de hacer caso omiso a los fans del Atlético San Luis, el exjugador de Napoli quiso enfrentarse a golpes con los hinchas potosinos.

El 'Diego' tuvo que ser controlado por sus hombres de seguridad para que la cosa no llegue a mayores y es que los ánimos del excrack de la 'Albiceleste' no eran los mejores ya que su equipo no pudo imponerse en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Ahora el Dorados tendrá que ganar sí o sí el Clausura del Ascenso MX si quiere jugar la próxima temporada en la máxima división del fútbol mexicano.