Maradona totalmente loco buscó pelear con la hinchada del Atlético San Luis [VIDEO]

La calentura que generó en Diego Armando Maradona no ascender con los Dorados de Sinaloa fue algo mínimo en comparación con los insultos recibidos por parte del hincha de Atlético San Luis, su equipo cayó derrotado en los tiempos suplementarios y el global fue 4-3, impidiendo que 'El Gran Pez' suba a primera división y complete el proceso exitoso.

Eso en lo deportivo, pero fuera de las canchas los hinchas de Atlético San Luis fueron más agresivos que 'El Pibe de Oro' en sus tiempos mozos, porque la fanaticada de 'Los Potosinos' se fue contra los recuerdos más crudos de Maradona, atacando su estado anímico directamente y haciendo mención sus pasadas adicciones con la droga.

Dentro de lo más lamentable que se pudo oír fueron cánticos como: "Maradona se la come", "Gordo puto", "Pinche drogadicto", "Drogas", entre otros. Apenas percibió esto 'El Diego' se lanzó contra los fanáticos que lo buscaron después del partido, pidiendo que lo suelten para agarrarse a golpes con estos hinchas mexicanos.

Las palabras de Diego fueron desencajadas, totalmente acaloradas porque estaba con la derrota encima y a eso se sumaron los insultos. "Vení, puto. ¡Vení, cagón!, ¡Quiero que me lo digan en la cara!", fue lo que vociferó Maradona cuando vio al grupo de hinchas que 'lo cargó' durante todo el partido, en la previa del cotejo también se escucharon algunos cánticos como 'Maradona se la come, oh, Maradona se la come'.

EL DATO:

Diego Armando Maradona estaría negociando su renovación como técnico de Dorados de Sinaloa para la próxima temporada, buscando el ansiado ascenso a Primera División.