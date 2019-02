‘Los años maravillosos’: Los protagonistas de la serie desatan euforia tras reunirse otra vez [FOTO]

La serie ‘Los años maravillosos’ fue muy popular en los años 90, siendo emitida por la cadena ABC, y los protagonistas se ganaron los corazones de los fanáticos. El actor Josh Saviano, que le dio vida a Paul Pfeiffer en la emisión, se reunió con sus pares Danica McKellar y Fred Savage, quienes fueron sus compañeros en la exitosa realización televisiva.

Fue el mismo actor quien se encargó de dar a conocer la junta, pues posteó una foto a través de su cuenta de Instagram. Josh Saviano publicó la foto en su red social, la que de inmediato fue compartida por todos sus seguidores, generando gran expectativa por el reencuentro con Danica McKellar (Winnie Cooper) y Fred Savage (Kevin Arnold).

“Cuánto más cambian las cosas, más permanecen igual y más disfruto pasar el tiempo con estos dos @thefredsavage y @danicamckellar, ustedes son como una familia para mí. ¡Los amo!”, fueron las líneas compartidas por Josh Saviano. La instantánea rememoró los lindos tiempos vividos por los televidentes durante la emisión de ‘Los años maravillosos’.

Muchos de los comentarios en la foto solicitan que se mantengan juntos, y por qué no, que vuelvan a trabajar juntos. No obstante, no es la primera vez que Josh Saviano, Danica McKellar y Fred Savage se reúnen, pues en el 2014 estuvieron juntos en el programa ‘Goog Morning America’, programa en el que auspiciaron el lanzamiento del DVD de ‘Los años maravillosos’.