Película peruano-argentina "Rapto" se estrena este 7 de marzo | VIDEO

El director de la película Rapto, Frank Pérez – Garland, la guionista Vanessa Saba y los actores Stefano Salvini, el argentino Osmar Núñez, Gustavo Bueno, Alejandro Holguín, María Fernanda Valera, Giovanni Ciccia, Martha Figueroa, Haysen Percovich e Iván Chávez participaron de la presentación de este thriller policial, que llegará a la cartelera nacional este 7 de marzo.

“La película tiene un guion poderoso. Es un thriller policial, no para, está muy entretenido. Es un género que no se explora mucho acá, pero lo consumimos en Netflix y hace mucho tiempo que no se hace en el cine peruano. Lleva a los personajes de un extremo a otro, sobre todo el de Stefano que está en constante tensión”, dijo Frank Pérez – Garland.

Sorpresa causó la aparición de Stefano Salvini con una silla de ruedas, en la conferencia de la película Rapto. El fin de semana sufrió un accidente casero mientras descansaba en el sur. “Me doble el tobillo. Fue al borde de la piscina, no es nada grave y pido tranquilidad a los seguidores”, dijo el actor, quien también tiene un amplio club de seguidores que aprecian su trabajo en Los Vílchez.

Cabe destacar que Jorge Chiarella, Julia Thays, Alberick García y el argentino Juan Nemirovsky completan el elenco de Rapto, que es una coproducción peruano-argentina. Estará en todas las salas de cine del país desde el 7 de marzo.

EL DATO

El actor Gustavo Bueno es integrante de la actual directiva de Deportivo Municipal que preside Renzo Reggiardo.