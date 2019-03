Netflix: estos son los estrenos de series y películas para marzo [FOTOS Y VIDEO]

Netflix alista nuevos estrenos con la llegada de marzo. Nuevas series, películas y documentales podrán ser vistos en la plataforma de streaming, como nos tiene acostumbrados el servicio.

A continuación, repasa las novedades de Netflix tanto en series como en películas nuevas como las que ya estrenaron en cine.



SERIES

- Star Trek 2: estreno de la temporada 2 el 1 de marzo



- Gotham – Estreno de la cuarta temporada el 1 de marzo

- Larva: aventura en la isla – Estreno de la segunda temporada el 1 de marzo

- Timeless – Estreno de la segunda temporada el 3 de marzo

- After Life – Estreno de la primera temporada el 8 de marzo

- Fórmula 1: La emoción del Grand Prix – Estreno de la primera temporada el 8 de marzo

- Ataque a los Titanes – Estreno de la segunda temporada el 15 de marzo

- Queer Eye – Estreno de la tercera temporada el 15 de marzo

- Love, Death & Robots – Estreno de la primera temporada el 15 de marzo

- Luther – Estreno de la quinta temporada el 15 de marzo

- Robuzna – Estreno de la segunda temporada el 15 de marzo

- Si no te hubiera conocido – Estreno de la primera temporada el 15 de marzo

- The Order – Estreno de la primera temporada el 15 de marzo

- Turn Up Charlie – Estreno de la primera temporada el 15 de marzo

- Charlie en Villapegatina – Estreno de la primera temporada el 22 de marzo

- Dheli Crime – Estreno de la primera temporada el 22 de marzo

- Historia de un crimen – Estreno de la primera temporada el 22 de marzo

- Osmosis – Estreno de la primera temporada el 29 de marzo

- Santa Clarita Diet – Estreno de la tercera temporada el 29 de marzo

- Traidores – Estreno de la primera temporada el 29 de marzo

- Line of Duty – Estreno de la cuarta temporada el 31 de marzo

- On my block – Estreno de la segunda temporada (sin fecha confirmada)

PELÍCULAS



- 50 primeras citas – A partir del 1 de marzo

- A todo gas: Tokyo Race – A partir del 1 de marzo

- After Earth – A partir del 1 de marzo

- Algo para recordar – A partir del 1 de marzo

- Burlesque – A partir del 1 de marzo

- Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel – A partir del 1 de marzo

- Come, reza, ama – A partir del 1 de marzo

- Cómo perder a un chico en 10 días – A partir del 1 de marzo

- Donnie Brasco – A partir del 1 de marzo

- El caso Bourne – A partir del 1 de marzo

- El exorcismo de Emily Rose – A partir del 1 de marzo

- El legado de Bourne – A partir del 1 de marzo

- El mexicano – A partir del 1 de marzo

- El mito De Bourne – A partir del 1 de marzo

- El mundo perdido: Jurassic Park – A partir del 1 de marzo

- El niño que domó el viento – A partir del 1 de marzo

- El rey Escorpión – A partir del 1 de marzo

- El ultimátum de Bourne – A partir del 1 de marzo

- Elysium – A partir del 1 de marzo

- Fast & Furious 6 – A partir del 1 de marzo

- Hotel Transilvania – A partir del 1 de marzo

- Johnny English – A partir del 1 de marzo

- Jurassic Park – A partir del 1 de marzo

- Jurassic Park III – A partir del 1 de marzo

- Kick-ass. Listo para machacar – A partir del 1 de marzo

- La momia – A partir del 1 de marzo

- La momia: La Tumba del Emperador Dragón – A partir del 1 de marzo

- La momia: Returns – A partir del 1 de marzo

- La niñera mágica – A partir del 1 de marzo

- Lluvia de albóndigas – A partir del 1 de marzo

- Muévete, esto es Nueva York – A partir del 1 de marzo

- Pesadilla antes de navidad – A partir del 1 de marzo

- Resident Evil 2: Apocalipsis – A partir del 1 de marzo

- Salt – A partir del 1 de marzo

- Siete almas – A partir del 1 de marzo

- Sígueme el rollo – A partir del 1 de marzo

- Sinister – A partir del 1 de marzo

- Sombras tenebrosas – A partir del 1 de marzo

- S.W.A.T: Los hombres de Harrelson – A partir del 1 de marzo

- The Purge. La noche de las bestias – A partir del 1 de marzo

- Transformers: El último caballero – A partir del 1 de marzo

- Your Name – A partir del 1 de marzo

- El Protector – A partir del 2 de marzo

- Tu Hijo – A partir del 2 de marzo

- Los próximos tres días – A partir del 5 de marzo

- Acero Puro – A partir del 6 de marzo

- Los Minions – A partir del 6 de marzo

- Juanita – A partir del 8 de marzo

- Kong: la isla calavera – A partir del 9 de marzo

- American Pie 2 – A partir del 12 de marzo

- El cambiazo – A partir del 12 de marzo

- Gru 2: Mi villano favorito – A partir del 12 de marzo

- La lista de Schindler – A partir del 12 de marzo

- Megapetarda – A partir del 12 de marzo

- Wanted: Se busca – A partir del 12 de marzo

- Assassin’s Creed – A partir del 14 de marzo

- Charlie y la fábrica de chocolate – A partir del 15 de marzo

- Dry Martina – A partir del 15 de marzo

- Triple Frontera – A partir del 15 de marzo



- Valerian y la ciudad de los mil planetas – A partir del 15 de marzo

- Dando la nota. Aún más alto – A partir del 18 de marzo

- El amor es lo que tiene – A partir del 20 de marzo

- Durante la tormenta – A partir del 22 de marzo

- The Dirt – A partir del 22 de marzo

- Jem y los hologramas – A partir del 25 de marzo

- Hop Hop – A partir del 26 de marzo

- Las vacaciones de Mr. Bean – A partir del 26 de marzo

- Malditos bastardos – A partir del 26 de marzo

- Regreso al futuro – A partir del 26 de marzo

- Regreso al futuro 2 – A partir del 26 de marzo

- Siempre a mi lado – A partir del 26 de marzo

- Ted 2 – A partir del 27 de marzo

- Bayoneta – A partir del 29 de marzo

- Emboscada final – A partir de 29 de marzo

- Noche de venganza – A partir del 31 de marzo

- Spider-Man 2 – A partir del 31 de marzo

- Spider-Man 3 – A partir del 31 de marzo

DOCUMENTALES

- Cricket Fever: Mumbai Indians – A partir del 1 de marzo

- Losers – A partir del 1 de marzo

- The Dawn Wall – A partir del 4 de marzo

- Remastered: La masacre de la Miami Showband – A partir del 22 de marzo

- The Legend of Cocaine Island – A partir del 29 de marzo