Magaly Medina sobre caso de dopaje de Paolo Guerrero: “Si, me alegré”

La conductora de espectáculos Magaly Medina reveló en una entrevista que se alegró cuando el Paolo Guerrero dio positivo en una de las pruebas de antidóping que le realizaron luego de un partido con la Selección Peruana, hecho que lo mantuvo fuera de las canchas alrededor de un año.

En el programa dominicano DIAD, la controversial periodista de espectáculos expresó cual fue su sentir al enterarse que uno de los jugadores más queridos de la Selección Peruana atravesaba por uno de los momentos más difíciles de su carrera.

"Cuando se da lo del dopaje, me salió algo de dentro porque somos humanos. No guardo rencores ni odio a nadie, pero me salió un 'salud' espontáneo. Tampoco voy a ponerme triste (por esa noticia)", confesó la actual conductora de 'Magaly Teve la firme'.

Asimismo, agregó: "Si, me alegré porque dije 'ahora vas a ver lo que es ver que te involucren, que te traten de hacer sentir culpable cuando no lo eres'", finalizó la popular 'Urraca'.

Vale recordar que el conflicto entre ambos se originó cuando Magaly sacó un 'ampay' de Paolo Guerrero donde se afirmaba que el jugador se había escapado de la concentración de la selección a altas horas de la noche para acudir a un restaurante acompañado del que era en ese entonces su pareja, Fiorella Chirichigno.

Magaly Medina y Paolo Guerrero: ¿Cómo se inició el conflicto entre ambos personajes?

Esto originó que el capitán de la escuadra nacional iniciara un largo proceso judicial que terminaría por mandar a la cárcel a Magaly Medina allá por el 2008. La mediática conductora estuvo en prisión alrededor de dos meses y medio y salió en libertad el 31 de enero del 2008.

Vídeo | Magaly Medina alegró que Paolo Guerrero dé positivo en antidoping con Selección Peruana