Coronavirus en Perú, minuto a minuto: reporte de infectados hoy martes 24 de marzo

Coronavirus EN VIVO. El presidente Martín Vizcarra confirmó que se registraron 395 casos de coronavirus COVID-19 en el Perú. Por otra parte, las cifras de fallecidos se mantienen en cinco de acuerdo al informe oficial del Ministerio de Salud. El mandatario espera que las cifras disminuyan este martes 24 de marzo, noveno día -de quince- del estado de emergencia.

Cabe señalar que el mandatario se reunió el pasado 23 de marzo con con el Consejo de Estado para proponer mecanismos junto a las diferentes instituciones. Esto debido para contener la propagación del covid-19.

Últimas noticias de hoy coronavirus en el Perú

Minuto a minuto.

Martes 24 de marzo: día 9 de cuarentena nacional

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

- 7:10 a.m. A partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, la Municipalidad de San Miguel, en Lima, realizará trabajos de desinfección en mercados y calles con mayor concentración con la finalidad de evitar la expansión del coronavirus.

- 6:46 a.m. La nueva plataforma 113 procesará 80 mila llamadas diarias. Para eso, multiplicará el número de orientadores que atenderán a las personas que sospechan de tener el coronavirus.

- 6:30 a.m. El Banco de la Nación informó a los ciudadanos que el pago del bono de 280 no se llevará a cabo en sus sucursales desde el día martes 24 de marzo. En las próximas horas se dará a conocer la fecha oficial para que las familias puedan cobrar el subsidio económico por el coronavirus COVID-19.

“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es quien determina la lista de beneficiarios, está realizando los ajustes correspondientes al cronograma de pago, a fin de evitar aglomeraciones innecesarias en las agencias del Banco", señaló.

- 6:16 a.m. La empresa de cervecería Backus comunicó que dos de sus trabajadores están contagiado del coronavirus. Los compañeros de los afectados, a través del gremio de trabajadores, denunciaron que son obligados a realizar sus funciones pese al estado de emergencia dictado por el Gobierno.

- 6:10 a.m. El presidente Martín Vizcarra lidera una nueva reunión del Consejo de Estado para proponer mecanismos de transparencia y coordinación, entre las diferentes instituciones, para contener la propagación del COVID-19.

- 6:07 a.m. La periodista Juliana Oxenford, de ATV, criticó la actitud de su colega Milagros Leiva, de Willax, quien fue intervenida por la Policía Nacional del Perú (PNP) por transitar dentro de las horas que rige la inmovilización social.

- 6:05 a.m. El ministro de Salud, Víctor Zamora, supervisó los trabajos que se vienen realizando en el Hospital Dos de Mayo y el Instituo Nacional de Salud del Niño San Borja.

#CuidamosAQuienesNosCuidan | Como parte de las acciones para frenar la expansión del #COVID19 en el país, el ministro @victorzamora recorrió el Hospital Dos de Mayo (@H2deMayo) y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (@insnsb_). #PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/lHGwlIZdc0 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 24, 2020

- 6:00 a.m. La Orgnización Mundial de Salud (OMS) observa "una aceleración muy grande" en los casos de covid-19 en EE.UU. y advierte de que se puede convertir en el epicentro de la pandemia.

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en todos el mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. China 81.171 3.277 73.159 2. Italia 63.927 6.077 7.432 3. Estados Unidos 46.168 582 295 4. España 39.673 2.696 3.794 5. Alemania 30.501 130 463 6. Irán 24.811 1.934 8.376 7. Francia 19.856 860 2.200 8. Suiza 9.117 122 131 9. Suiza 9.037 120 3.507 10. Inglaterra 6.650 335 135

Reporte actualizado. Países de Sudamérica con más casos de coronavirus.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 1.960 34 2 2. Ecuador 981 18 3 3. Chile 746 2 11 4. Perú 395 5 1 5. Colombia 306 3 6 6. Argentina 304 4 51 7. Uruguay 162 0 0 8. Venezuela 84 0 15 9. Bolivia 28 0 0 10. Paraguay 27 2 0

Portadas de diarios del Perú hoy martes 24 de marzo

- Diario La República.

¿Casos confirmados de Coronavirus en el Perú?

En total se registran 395 infectados (6269 pruebas) por coronavirus y 5 muertes en el último reporte del Minsa.

Lima: 307

Piura: 19

Loreto: 16

Junín: 10

Lambayeque: 8

Callao: 8

Arequipa: 7

Cusco: 6

La Libertad: 4

Áncash: 4

Huánuco: 2

Ica: 2

Madre de Dios: 1

San Martín: 1

Muertes de peruanos confirmadas por coronavirus

El Ministerio de Salud reporta 6 decesos de peruanos por coronavirus COVID-19: 5 Perú y 1 España.

1. Miércoles 18 de marzo: hombre de 49 años que vivía en Madrid, España.

2. Jueves 19 de marzo: hombre de 78 años (hospital de la Fuerza Aérea del Perú).

3. Jueves 19 de marzo: hombre de 47 años (hospital 2 de Mayo) que vino de España.

4. Jueves 19 de marzo: hombre de 69 años (hospital Edgardo Rebagliati) que vino de España.

5. Viernes 20 de marzo: mujer de 75 años (hospital Edgardo Rebagliati) que llegó a Lima procedente de España.

6. Sábado 21 de marzo: hombre de 83 años (hospital Regional Cayetano Heredia) en Piura.

Distritos de Lima con casos de coronavirus

Surco: 23

Miraflores: 20

Jesús María: 18

Cercado de Lima: 10

San Isidro: 9

San Miguel: 9

San Martín de Porres: 7

Villa El Salvador: 7

San Juan de Lurigancho: 6

Pueblo Libre: 6

El Agustino: 5

Comas: 5

Carabayllo: 5

San Borja: 4

Surquillo: 4

Independencia: 4

Rimac: 3

Chorrillos: 3

San Juan de Miraflores: 3

Puente Piedra: 3

Villa María del Triunfo: 2

Magdalena del Mar: 2

La Molina: 2

Ate: 2

Lince: 2

Breña: 2

Callao: 2

Los Olivos: 2

Ancón: 1

La Punta: 1

La Victoria: 1

San Luis: 1

Barranco: 1

Cieneguilla: 1

Chaclacayo: 1

Lurín: 1

No precisan: 11

Información oficial del Minsa a falta de actualizar los demás distrito de la capital.

Casos de coronavirus en Arequipa

Arequipa tiene 7 casos confirmados de coronavirus.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa.

Mapa en tiempo real de casos de Coronavirus en todo el mundo

Actualizado.

Coronavirus en México: casos hoy 24 de marzo

México tiene 316 pacientes infectados, 3 fallecidos y 4 recuperados.

Coronavirus en China: casos hoy 24 de marzo

China tiene 81, 093 pacientes infectados, 3, 270 fallecidos y 72,703 recuperados.

Coronavirus en Brazil: casos hoy 24 de marzo

China tiene 1,924 pacientes infectados, 34 fallecidos y 2 recuperados.

Coronavirus en el Perú

Según el último reporte del Ministerio de Salud, hasta la fecha ya hay 395 casos confirmados con coronavirus y 5 fallecidos.

Países con más casos de infectados por coronavirus en el mundo

Reporte actualizado.

Países de Sudamérica con más casos de coronavirus en el mundo

Reporte actualizado.

Coronavirus en México: casos hoy 23 de marzo

México tiene 316 pacientes infectados, 2 fallecidos y 4 recuperados.

Noticias de COVID-19 en el Perú

Lunes 23 de marzo.

Martín Vizcarra, presidente de la República, realizó una conferencia de prensa este lunes para actualizar los datos que suceden en nuestro país a causa del coronavirus, también conocido como COVID-19.

El mandatario estuvo junto a su gabinete ministerial para revelar las medidas que se están llevando acabo para evitar que el coronavirus se siga propagando en nuestro país.

Tras ello, se pudo conocer la cantidad de ciudadanos que tiene covid-19. "6269 pruebas dieron negativo y 395 fueron positivos por coronavirus", sostuvo en los primeros minutos de su mensaje a la nación.

Además, sostuvo que se viene realizando 500 pruebas diarias en todo el Perú para descartar dicho virus que aqueja el país.

Cabe señalar, que el pasado 22 de marzo comunicó a todo el territorio peruano que hubo un aumento de ciudadanos que dieron positivo por coronavirus. "Tenemos 363 pruebas positivas. Seguirán creciendo por un buen tiempo", señaló Vizcarra.

¿Qué canal de Perú transmite noticias sobre el coronavirus?

Canal N, América TV Go, Panamericana TV, TV Perú, ATV Noticias, Latina, RPP, Willax, Radio Capital y Exitosa.

¿Dónde ver Canal N EN VIVO?

Movistar TV (Perú): Canal 108 (Satélite)

Movistar TV (Perú): Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 787 (Satélite)

Star Globalcom (Perú): Canal 8

¿Dónde ver América TV Go EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 4

Movistar TV (Perú): Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)

Perú Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)

Cable Perú: Canal 4

Visión Perú: Canal 4

Cable Mundo Moyobamba (Perú): Canal 11

Cable Vision La Union - Piura (Perú): Canal 17

Telecable Smart Paita (Perú): Canal 8

Cable Unión (Perú): Canal 7

Best Cable (Perú): Canal 4

Star Globalcom (Perú): Canal 13

¿Cómo ver Latina EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 192 (SD/HD) y Canal 1192 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2

Entel TV (Bolivia): Canal 13

Tigo (Bolivia): Canal 75

Movistar TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)

Star Globalcom (Perú): Canal 11

Cablemás (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 100 (HD)

Cable Visión (Perú) Lima y Ferreñafe: Canal 2

Cable Visión (Perú) Ica: Canal 13.

Coteor (Bolivia): Canal 16

Digital TV (Bolivia): Canal 14

Comteco (Bolivia): Canal 38

Cotes (Bolivia): Canal 29

Cotas (Bolivia): Canal 25

Cotel (Bolivia): Canal 77

¿Dónde ver TV Perú EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 197

Movistar TV (Perú): Canal 107

Movistar TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 507 (HD)7

Cablemás HD (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Cable Perú: Canal 7

Cable Visión Perú: Canal 7

Best Cable: Canal 7

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

hasta 72 horas después, esto es, permaneció durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5,6 horas en acero inoxidable y 6,8 horas en plástico.

En cobre, no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y, en cartón, la contaminación duró hasta 24, es decir, no se midió SARS-CoV.2 tras un día.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Seguir indicaciones.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

¿Cuántos infectados de coronavirus hay en Perú?

- 363 pacientes.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

¿Cuántos infectados de coronavirus hay en Perú?

- 393 pacientes.

- 393 pacientes.

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Noticias de hoy Perú Lima

Toda la información en Líbero.pe.

¿Qué es el bono de 380 soles por coronavirus?

El presidente Martín Vizcarra aplicó una medida especial para otorgar un bono especial de 380 soles para las familias de recursos limitados con el fin de que estas personas puedan abastecerse en alimentos y medicamentos tras decretarse el estado de emergencia.

¿Dónde consulto si soy beneficiario de los 380 soles?

En el portal www.yomequedoencasa.pe podrás encontrar las facilidades que ofrece el Estado para poder obtener el bono de 380 soles, apto para familias de pobreza y pobreza extrema.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono de 380 soles?

Mediante el portal Yo me quedo en casa, los hogares peruanos podrán verificar si ellos o algún integrante de su familia ingresa al bono de 380 nuevos soles. Esta plataforma será el único canal oficial. ¡Ajá!

426 personas están hablando de esto

¿Cuándo cobrar el bono de 380 soles en Lima?

Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, enfatizó que con el pasar de los días se lanzarán las fechas para el recojo del bono de 380 nuevos soles. "Si es que tiene acceso al beneficio, vamos a ir abriendo poco a poco un cronograma para que las personas puedan encontrar que día pueden cobrar, si es en la mañana o en la tarde, y también que sepan en que agencia", reveló Luna a un medio local.

¿En qué banco me toca cobrar el bono?

El Banco de la Nación será una de las empresas bancarias donde se podrá cobrar el bono de 380 nuevos soles. Ariel Luna, señaló que se tomarán medidas de prevención para que los bancos no colapsen. Además, espera que otras entidades financieras del sector privado se puedan sumar a esta iniciativa.

¿En qué bancos se harán los pagos?

Los bancos estarán disponibles de lunes a viernes. A continuación, te brindamos las marcas que estarán a cargo.

- Banco de la Nación (Aún no está programado el concepto que se abonará a los beneficiarios)

- Banco de Crédito del Perú (BCP)

- Scotiabank

- Interbank

- BBVA Continental

Bono 380 soles: consultar por DNI en página de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso al Ejecutivo su plataforma virtual 'Conoce tu local de votación para facilitar la identificación de los beneficiaros. En Yo me quedo en casa se te pedirá tu datos personales (DNI y fecha de nacimiento)