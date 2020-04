Cuarentena en Perú: viralizan fotos de personas haciendo largas colas en MegaPlaza para comprar smart TV

Si Facebook hizo virales los videos y fotos de cientos de personas haciendo largas colas por comprar cajas de cerveza en Piura, esta vez la red social puso en evidencia una imagen que muchos han criticado teniendo en cuenta la serie crisis económica que vive el país por el coronavirus: largas colas para comprar smarts tv.



Esta crisis ha generado desempleo, reducción de sueldos, suspensión temporal de labores, lo que se ve reflejado en más pobreza y gente que no tiene ni un pan para llevarse a la boca. Por eso es que el Gobierno ha entregado una serie de bonos para amortiguar la necesidad de los más afectados.

Sin embargo, parece ser que así como hay ciudadanos que no tienen y padecen hambre, hay otros que buscan gastar su dinero en artículos que no son de primera necesidad pese al COVID-19.



Mientras Facebook hacia viral la foto de cientos de piuranos de la zona de Castilla, Piura, desesperados por abastecerse de cervezas, por otro lado, la red social mostraba la foto de un grupo de personas que hacía cola para pagar por modernos televisores dentro de un conocido supermercado de Lima.



Las imágenes son de este sábado 25 de abril y corresponden al local de Tottus ubicado en el Megaplaza de Independencia, exactamente en la avenida Alfredo Mendiola.



En la página web de Tottus se puede observar un aviso que titula "Televisores a unos ¡preciazos!" y al entrar al link aparece una gran oferta por estos aparatos, las cuales llegan a rebajar los precios hasta en un 60 por ciento de su valor real de mercado.



"Sigo viendo esto y no sé qué pensar. Imaginemos que, efectivamente, es gente que está comprando esos televisores con el dinero del bono. ¿qué se podría hacer? ¿cómo se los podría sancionar? Mi solución es que el bono debería ser entregado en vales de consumo de comida únicamente", señala el post de Facebook que acompaña a las fotos de la gente comprando televisores.



Los comentarios de los usuarios en esta red social fueron diversos. Sin embargo, la mayoría cuestionó que mientras hay gente que no tiene que comer y el gobierno hace esfuerzos para dar apoyo económico en medio de la crisis por el COVID-19, existe un grupo de peruanos que tiene como prioridad la compra de televisores.

¿Cómo está el sector de televisores en esta cuarentena?



Es importante señalar que, pese a la crisis económica, el sector de venta de televisores y laptos es el que ha marcado un incremento en los últimos días, sobre todo en la modalidad de compra online. Según Robert Schuldt, gerente general de Conecta Retail – Grupo EFE, del total de encuestados, el 35% requiere una laptop y el 34% televisores".



“Este cambio se ve reflejado en las necesidades de nuestros clientes. Hemos encuestado a más de mil y 70% de ellos demandan durante el estado de aislamiento social un artículo de tecnología para poder trabajar o estudiar desde casa o para preparar y preservar sus alimentos. Los artículos más requeridos según esta encuesta son computadoras, televisores y refrigeradoras”, sostuvo Robert Schuldt.