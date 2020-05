Bolsonaro quiere el regreso del fútbol pese al coronavirus: "Los jugadores tienen bajas probabilidades de morir"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ratificó su postura a favor del regreso del fútbol a su país, el más afectado por la pandemia del coronavirus en Sudamérica. Según su apreciación,

la posibilidad de letalidad de esta enfermedad en un futbolista es muy baja en caso de contagiarse.

"A esta temprana edad, el jugador, apenas, si se ve afectado por el virus, la posibilidad de que haya letalidad es infinitamente pequeña. Incluso por el estado físico, por la salud que tiene este atleta, tiene que sobrevivir", dijo el jefe de Estado a un radio de Porto Alegre.

Jair Bolsonaro señaló que con una reactivación del fútbol en Brasil se evitará el desempleo en ese sector. El mandatario precisó que no todos los jugadores ganan una fortuna en el deporte.

"A menudo pensamos que todos los jugadores ganan fortunas. No, la mayoría no gana bien y necesita al fútbol para mantener a su familia. Ellos están en la necesidad. No soy yo quien permitirá el regreso del fútbol o no, pero ya he hablado con el ministro de Salud (Nelson Teich) y le doy una opinión al respecto para que regrese sin torcedores", manifestó.

Los equipos del Brasileirao ni siquiera comenzaron con entrenamientos colectivos. Flamengo, actual campeón del torneo, tiene serios problemas económicos debido a la para indefinida del fútbol.

Brasil es el país sudamericano más golpeado por la pandemia de COVID-19, con 92 630 casos confirmados y 6434 muertos, según los datos oficiales.