Bono Familiar Universal: Regístrate para obtener el subsidio de 760 soles

¿Como cobrar Bono Familiar Universal de 760 soles? HOY, sábado 23 de mayo vía Midis. El subsidio otorgado por el Estado presidido por Martín Vizcarra ya esta disponible es por ello que debes sonsultar en la plataforma online para saber si accedes o no al beneficio.

Bono Familiar Universal: ¡La plataforma online ya está disponible!

La espera terminó. La web para saber si accedes o no al Bono Familiar Universal, ya se encuentra disponible para que todos los peruanos puedan averiguar si son o beneficiarios. Sin embargo, esta web reúne a las personas que conforman la base de datos que se generó a partir del padrón COVID-19, que inició el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de la mano con el Reniec.

Esto quiere decir que, no todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad están consideradas en el padrón, por lo que a la par se generó una segunda web que estará habilitada por 10 días para que los peruanos puedan inscribirse y, así, acceder al subsidio monetario de 760 soles. A continuación te dejamos el link: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

¿Cómo registrarse en el Bono Familiar Universal?

Para acceder al registro del Bono Familiar Universal, deberás ingresar a la página que habilitó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Luego de ello, tendrás que brindar dos datos precisos para saber si accedes o no al subsidio monetario de 760 soles.

Aquí te mostramos los pasos:

Ingresar a https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

Colocar tu número de DNI

Colocar la fecha de emisión de tu DNI

Dar click a "No soy un robot"

Dar click en "continuar" y listo.

Bono Familiar Universal: si no salí elegido, ¿dónde me inscribo para recibir los 760 soles?

Muchas personas han comentado que no salieron elegidos para recibir el Bono Familiar Universal, por lo que es importante tener en cuenta que no todo está perdido, puesto que todavía queda la opción de inscribirse en el Registro Nacional de Hogares, plataforma que se habilitó para aquellas personas que no salieron beneficiadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Aquí el link:

https://registronacionaldehogares.pe/login

Pasos para inscribirse en el Registro Nacional de Hogares

Los pasos a seguir para inscribirse en esta plataforma son muy fáciles, pues prácticamente se repiten los datos que se ingresó en la web del Bono Familiar Universal. Es importante señalar que en esta oportunidad, los peruanos que ingresen datos a este registro, deberán ser 100% honestos, pues estos pasarán por un filtro y si se demuestra alguna irregularidad o falta a la verdad, serán procesados por el delito de falsedad genérica, mismo que puede llevarlos a la cárcel.

Estos son los pasos para inscribirse en el registro:

Ingresar a https://registronacionaldehogares.pe/login

Colocar tu número de DNI

Colocar la fecha de emisión de tu DNI

Dar click en "No soy un robot"

Dar click en "continuar", y listo.

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para acceder al Bono Universal 760 soles?

En esta oportunidad, tal y como ocurrió con los bonos anteriores, para acceder al Bono Familiar Universal, deberás tener en cuenta ciertos criterios que a continuación te detallaremos.

No haber recibido bonos anteriores: Yo Me Quedo En Casa, Independiente y Rural.

Que ningún integrante del hogar se encuentra registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendecia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)

Estos son los canales oficiales del Midis

Para tener una comunicación más eficaz y oficial, a continuación te detallamos cuáles son los canales oficiales por donde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se comunica con los peruanos para dar a conocer avances sobre nuevos bonos o estrategias que emplea el gobierno.

Bono Familiar Universal 760: detalles del subsidio según el Midis

¿Ya sabes si fuiste o no beneficiado con el subsidio? Bueno, de todas formas aquí te dejamos el comunicado oficial que emitió el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sobre la plataforma online del Bono Familiar Universal.

¿Hasta cuándo puedo registrarme en el Bono Familiar Universal?

Según el portal web oficial, creado por la Reniec, habrá un tiempo límite para quienes puedan registrarse y acceder a este Bono Familiar Universal. "La plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales post-pandemia”, expresó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

¿Dónde puedo cobrar el Bono Familiar Universal?

Para poder realizar el cobro de los 760 soles, el primer ministro, Vicente Zevallos, señaló: "En principio se va a comprometer a todo el sistema financiero, esto no se va a pagar únicamente por el Banco de la Nación, y todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas”. Por lo que, también se podrán hacer retiros en el BCP, Interbank, Scotiabank, etc.

Además, al registrarte para recibir el bono recibirás una de las cinco modalidades para realizar la transacción:

- Usar la Banca Celular del Banco de la Nación.

- Depósito en cuenta en el Banco de la Nación o bancos privados, como el BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank, entre otros.

- Pago en ventanilla a través de giro en el ámbito nacional.

- Utilizar la aplicación Tunki de Interbank.

- Cobrar a través de ETV (Empresas Transportadoras de Valores).

¿Hasta cuándo puedo cobrar los 760 soles?

El subsidio económico de 760 soles impuesto por el gobierno tiene un plazo máximo de hasta 30 días para cobrarse, tras terminarse el Estado de Emergencia en todo el Perú.