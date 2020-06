George Floyd: Nickelodeon irrumpe programación durante ocho minutos para honrar su muerte

La casa televisora Nickelodeon sorprendió a todos el último miércoles 4 de junio, luego de que irrumpiera su programación habitual y compartiera un video de 8 minutos con 36 segundos, siendo el mismo tiempo en el que George Floyd fue estuvo asfixiado por el policía de Minneapolis.

Este suceso no solamente ocurrió en aquella casa televisora, sino también se sumaron otros canales como Viacom, incluyendo a MTV, VH1 y Comedy Central. Tal como se puede escuchar en el video, son las mismas palabras que George Floyd dijo antes de morir: “I Cant Breathe" ("No puedo respirar”).

Cabe precisar, que el pasado 2 de junio el canal de televisión mencionado, usó sus redes sociales oficiales para compartir una imagen representando a la situación actual que vive Estados Unidos.

"Por #BlackOutTuesday , Las redes sociales de Nickelodeon estarán en pausa mientras reflexionamos sobre los eventos recientes. Nos enfocaremos en construir comunidad, tomar medidas y generar un cambio real en la lucha contra la injusticia racial", indicaron en Twitter.

La repercusión se dieron inmediatamente por los usuarios, dado que jamás imaginaron que un canal que es dirigido para menores de edad, tomaran un papel ante dicha problemática.