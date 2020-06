Protestas por George Floyd en Estados Unidos [EN VIVO]: últimas noticias - HOY 4 de junio

Protestas en Estados Unidos EN VIVO | Las manifestaciones por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd continúan a lo largo del territorio norteamericano. Por octavo día consecutivo, en la nación dirigida por Donald Trump, millones de personas buscan justicia para quienes sufrieron de racismo policial.

De acuerdo con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, no es necesario el uso de tropas para contener las protestas generadas por la muerte de George Floyd. "La opción de utilizar las fuerzas de servicio activo en una función de aplicación de la ley únicamente debe usarse como un último recurso, y sólo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo la invocación de la Ley de Insurrección", explicó Esper.

Protestas en Estados Unidos EN VIVO HOY jueves 4 de junio

- 9.30 a.m. Según la última información de la autopsia a George Floyd, el estadounidense de 46 años tenía coronavirus, pero esto no generó su muerte. Su fallecimiento fue producto de un paro cardiopulmonar, debido a asfixia.

¿Cómo murió George Floyd?

George Floyd murió el último lunes 25 de mayo luego de ser intervenido por, presuntamente, comprar unos cigarrillos con un billete falso. La llamada telefónica indicaba que él, aparentemente, estaba ebrio. Tras pasar unos minutos sentado en la acera y esposado, llegan los efectivos Tou Thao y Derek Chauvin. Los agentes policiales lo sacan a la fuerza y lo tumban en el suelo.



Chauvin sostuvo su rodilla contra el cuello de George Floyd durante ocho minutos, pese a los reclamos de los transeúntes. "No puedo moverme. No puedo respirar, mamá", exclama Floyd durante reiteradas veces.



Después, pierde la consciencia y es atendido por una ambulancia. Pese a que se dijo que murió por un ataque cardíaco, una prueba realizada por la familia indica que su deceso se debió por asfixia. Ello generó la indignación de todo un país cansado de tantos años de abuso racista por parte de la Policía.



Los agentes James Alexander Kueng, Thomas Lane, Tou Thao y Derek Chauvin fueron separados ante este caso. El último de ellos afronta acusación de homicidio por el asesinato de George Floyd.

VIDEO: The New York Times

¿Cuándo se realizará el entierro de George Floyd?

El próximo martes 9 de junio se realizará el entierro de George Floyd en Houston. Los familiares organizarán un acto de despedida este jueves en Minneapolis, lugar donde fue asesinado por un equipo policíaco.

¿Cuántas personas han sido arrestadas en Estados Unidos?

Según un conteo realizado por The Associated Press, hasta el momento se detuvieron a 5600 manifestantes en diferentes ciudades de Estados Unidos desde el inicio de las protestas.

Donald Trump se refugia en el búnker de la Casa Blanca

Donald Trump fue llevado de emergencia a un refugio subterráneo en la Casa Blanca, en Washington, mientras se realizaban disturbios en los exteriores por la muerte de GeorgeFloyd. Este hecho ocurrió el último viernes por la noche.