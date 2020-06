Coronavirus en Perú: ¿cuáles son los distritos en Lima con mayor riesgo de contagio?

Los casos de coronavirus en el Perú siguen en aumento. Las cifras no han bajado pese a que se comunicó que nuestro país ya había llegado a la meseta de contagios. La curva no se ha aplanado y la situación parece no controlarse.

La cuarentena no es más que un recurso que ha utilizado el Estado para prevenir que más individuos se contagien teniendo en cuenta que el virus se manifiesta y transita de persona a persona, por lo que la aglomeración de público en un mismo lugar llegaría a ser muy perjudicial para todos.

En esta oportunidad, el Ministerio de Salud actualizó el mapa de riesgo de contagios, lo que da cuenta de cuáles son los distritos en Lima Metropolitana y Lima Región donde el virus se propaga con mayor facilidad.

Distritos en Lima con alto riesgo de transmisión de la COVID-19

A continuación te mostraremos los 19 distritos de Lima Metropolitana que han sido considerados por el Ministerio de Salud como lugares donde el coronavirus se propaga con mayor facilidad. Toma tus precauciones y evita salir de tu hogar si no es por algo sumamente necesario.

San Juan de Lurigancho Lima Cercado San Martín de Porres Ate El Agustino Comas Villa el Salvador La Victoria San Juan de Miraflores Santa Anita Rímac Villa María del Triunfo Puente Piedra Los Olivos Chorrillos Independencia Carabayllo San Miguel Breña

Ahora podrás conocer cuáles son los distritos en Lima Región que tienen mayor riesgo de contagios de la COVID-19

Barranca: Barranca y Paramonga Cañete: San Vicente de Cañete, Imperial, Nuevo Imperial y Mala. Canta: Santa Rosa de Quives Huaral: Huaral y Chancay Huaura: Huacho

De esta manera, el Ministerio de Salud da cuenta de cuáles son las provincias y distritos con mayor probabilidad de contagio entre las personas. Sin embargo, es necesario señalar que los distritos que no aparecen en la lista anterior no son ajenos a esta situación, aunque poseen una tasa más baja de contagios.