Reportero llora en vivo tras confirmar muerte de su hermano acribillado [VIDEO]

Los actos criminales no se detienen ni por la crisis sanitaria que atraviesa el país a raíz de la pandemia del coronavirus. Esto le sucedió al hermano de Jonathan Montoya, reportero de Prensa Callao TV, quien fue acribillado por unos delincuentes en el Callao y dejó a dos menores en la orfandad.

Jonathan Montoya fue protagonista de una desgarradora escena cuando a través de una trasmisión en vivo informó que su hermano había perdido la vida luego de haber recibido varios impactos de bala.

Asimismo, indicó que no descansará hasta encontrar a los culpables de lo ocurrido. “Mi hermano ha fallecido producto de esta guerra que hay en el Callao. Siento un dolor inmenso, solo voy a pedir a la Policía, quien es la que está llevando el caso de mi hermano, que lleguen hasta las últimas instancias para conseguir justicia”, aseguró el reportero, que se encontraba muy afectado.

Además, Jonathan Montoya culpó directamente al alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, por descuidar la seguridad de su distrito, ya que en solo 60 días perdieron la vida cuatro personas en manos de la delincuencia.

“Daniel Malpartida, quien es el único responsable de que en la Ciudad del Pescador se estén matando. En menos de dos meses han fallecido cuatro personas en una sola cuadra. Este señor no ha hecho nada, no hay iluminación, no hay seguridad y no hay patrullaje”, finalizó.