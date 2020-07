Ministro del Interior sobre fin de cuarentena: "Cada persona será responsable de su salud" [VIDEO]

La cuarentena nacional por el coronavirus en el Perú termina este martes, por lo que desde el 1 de julio una serie de restricciones quedarán sin efecto. La medida se brinda aún cuando el número de contagios por COVID-19 es alto, y solo se apela a la buena fe de los ciudadanos para con su propia salud. Eso sí, se mantendrá el toque de queda desde las 10.00 p. m. hasta las 4.00 a. m.

De esta forma, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, fue enfático al referirse a la población sobre lo que sucederá tras el levantamiento de la cuarentena nacional. El titular del Interior comentó que cada peruano se hará responsable de su salud si es que no respeta las medidas que el Ejecutivo ha planteado.

"Este es un tema de absoluta responsabilidad social, cada persona va a ser responsable de su salud. No tenemos un policía para cada micro, esquina, para mantener el distanciamiento social. Este es un tema de cada uno, el virus no termina, no caduca y podemos salir todos a la calle, es un tema de consciencia y de cuidado personal", comentó el ministro.

Además, el ministro comentó que se ha presentado el Plan Fortaleza 2020 para velar por la seguridad de los peruanos durante el toque de queda, por lo que se implementará el uso de drones y alta tecnología de la mano con el personal policial.

"Supone la articulación de la prevención y la investigación, pero con un comando único y con un soporte transversal de inteligencia y una plataforma digital que va a permitir el uso de drones así como de un mapeo del delito en forma permanente y en línea", detalló Rodríguez.

¿Estado de emergencia es lo mismo que cuarentena?

No. Aunque desde el pasado 15 de marzo, día en el que Martín Vizcarra colocó al Perú en estado de emergencia por el coronavirus y a la par se dispuso la orden de aislamiento social obligatorio, la cuarentena es independiente del estado de emergencia, por lo que no se debe confundir ambas medidas.

La figura de estado de emergencia es utilizada por el gobierno de turno cuando el país se encuentre perturbado por catástrofes o cuando se pone en riesgo a toda la nación. En esta oportunidad, la salud en general estuvo en riesgo tras la llegada del nuevo coronavirus, por lo que se empleó esta medida.