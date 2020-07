Encuentra el error: El reto visual que deberás resolver en menos de 20 segundos [FOTO]

Facebook | A lo largo de esta cuarentena por la pandemia de coronavirus, los retos visuales se han vuelto muy populares en las diferentes redes sociales Muchos de ellos son un verdadero desafió para al cerebro. Algunos guardan relación con operaciones matemáticas, mientras que otros con la habilidad visual.

El último viral que está dando la hora en las redes sociales es uno de los más complejos en este confinamiento, puesto a que debes encontrar el error en los dados en menos de 20 segundos. Mira la imagen completa y resuelve el misterio.

Un nuevo reto en Facebook está desafiando la visibilidad visual entre los usuarios. Y es que en la imagen se ve una serie de dados alineados con la misma denominación en sus hileras y filas. Todo hace indicar que están ordenados.

Sin embargo, hay dos que no están en sus ubicaciones correctas y, por enden, no sincronizan con los demás. Te damos una pista: esos dados se encuentran por el medio y a la derecha Para ser más precisos, entre la quinta y octava fila. Ojo, solo tienes 20 segundos para dar con el error.

Si no pudiste dar con el error en los dados no te sientas mal, pues miles de cibernautas lo han intentado y no lo lograron. Acá en Libero.pe te dejamos la solución para que veas qué tan cerca estuviste.

SOLUCIÓN AL ERROR DE LOS DADOS

Como se mencionó anteriormente, el error está ubicado por el medio. En las hileras de los números 5 y 4, hay dos dados que no guardan relación con los demás. El 4 está en la columna de los 5 y el 5 en la columna de los 4. Esto y más retos visuales son los preferidos por grandes y chicos.