[EN VIVO] Coronavirus en Perú vía Minsa: 652 037 casos positivos y 28 944 fallecidos - HOY, martes 1 de setiembre

Coronavirus en Perú EN VIVO vía Minsa y TV Perú | El Gobierno del presidente Martín Vizcarra anunciará en las próximas horas nuevas medidas para frenar el avance de la COVID-19 en territorio peruano. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, nuestro país sobrepasó los 652 mil casos positivos.

En ese sentido, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que el número de contagios seguirá incrementándose. "En algún momento, las cifras de positivos va a subir y tiene que subir porque vamos a hacer intervenciones dirigidas. Por consiguiente, puede haber un pico de positivos porque hemos hecho intervenciones, como los operativos 'Tayta', en donde se han atendido en un solo día 4 mil o 5 mil personas, y de ahí tiene que salir una número de positivos", explicó la integrante del gabinete ministerial.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo aprobará en esta semana la propuesta destinada a resolver la critica situación que atraviesan afiliados, pensionistas y jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) durante la emergencia sanitaria. El premier Walter Martos precisó que el Estado analiza otorgar "una compensación económica" a los ciudadanos que figuran en el Sistema Nacional de Pensiones (SPP),

Martín Vizcarra conferencia de prensa

- El mandatario Vizcarra Cornejo asegura que 7 354 735 hogares han recibido el bono de 760 soles.

- Martín Vizcarra: "Todas las semanas desde el inicio de la pandemia la cantidad de uso de camas subía. Los últimos 10 días hay un declive en el número de camas"

- Martín Vizcarra: "No es una carrera, es una maratón. Van a ser seis meses que tenemos al personal de salud, resistiendo y resistiendo. Pero no solo médicos, (sino también) enfermeras y obstetras, que ayer he ido a visitar por su aniversario"

- Martín Vizcarra: "Hoy mismo estaba viendo que en la Costa Verde han intervenido en la playa Las Sombrillas a un grupo de muchachos que estaban en su pichanguita. Hay personas a las que le entra el mensaje por un oído y se les sale por otro"

- Martín Vizcarra: "Hemos tenido que cambiar el abrazo cariñoso que transmitíamos a las personas que queremos por un distanciamiento social que representa el mismo amor y cariño"

- Presidente Martín Vizcarra: "Los centros comerciales deben respetar el aforo. Vemos que no se está cumpliendo. Vamos a hacer más efectiva la fiscalización"

- 1.00 p. m. El presidente Martín Vizcarra ofrece una conferencia de prensa para informar las acciones del Poder Ejecutivo frente a la pandemia del coronavirus.

- 11.08 a. m. Minsa: Como parte de las acciones para enfrentar la pandemia, brigadas del Minsa visitan los domicilios de la urbanización Montserrat, en el Cercado de Lima, para descartar casos de COVID-19, en el marco de la Operación Tayta.

Como parte de las acciones para enfrentar la pandemia, brigadas del Minsa visitan los domicilios de la urbanización Montserrat, en el Cercado de Lima, para descartar casos de #COVID19, en el marco de la Operación Tayta. #LaSaludDependeDeTodos. pic.twitter.com/U2orxt1JAT — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 1, 2020

- 10.15 a. m. Equipos de Respuesta Rápida del Minsa, junto al Ejército del Perú, visitan a aproximadamente 600 personas del distrito de Ate, entre adultos mayores y población vulnerable, para realizar descarte y tratamiento oportuno contra la COVID-19.

Equipos de Respuesta Rápida del Minsa, junto al @EjercitoPeru, visitan a aproximadamente 600 personas del distrito de Ate, entre adultos mayores y población vulnerable, para realizar descarte y tratamiento oportuno contra la #COVID19. #LaSaludDependeDeTodos. pic.twitter.com/z23D6kHDX3 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 1, 2020

- 9.23 a. m. Trujillo regresa desde hoy a la cuarentena focalizada.

- 8.50 a. m. Habilitan línea telefónica en Comas para denunciar fiestas clandestinas en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus.

- 8.08 a. m. Indecopi entró al Ministerio de Salud las primeras actas de las fiscalizaciones a más de 100 boticas y farmacias privadas para verificar si cumplen con informar sobre el precio y stock de medicamentos para tratar la COVID-19.

En Indecopi entregó al @Minsa_Peru las primeras actas de las fiscalizaciones a más de 100 boticas y farmacias privadas para verificar si cumplen con informar sobre el precio y stock de medicamentos para tratar la #COVID_19➡️ https://t.co/D74fQ0CD0m. pic.twitter.com/1DCuvtjnG5 — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) September 1, 2020

- 7.00 a. m. Iniciamos el día lleno de información referente al avance del coronavirus en el Perú. Sigue aquí el minuto a minuto de las noticias.

Coronavirus en Perú: infectados y fallecidos

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó el siguiente reporte sobre la evolución del nuevo coronavirus en nuestro país. Presta mucha atención.

Casos: 652 037

Fallecidos: 28 944

Recuperados: 462 329

¿Cuáles son los distritos de Lima con más casos de COVID-19?

Estos son los distritos de Lima Metropolitana con mayor nivel de contagio, según informó el Ministerio de Salud.

San Juan de Lurigancho

Lima Cercado

San Martín de Porres

Ate

El Agustino

Comas

Villa el Salvador

La Victoria

San Juan de Miraflores

Santa Anita

Rímac

Villa María del Triunfo

Puente Piedra

Los Olivos

Chorrillos

Independencia

Carabayllo

San Miguel

Breña

