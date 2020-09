Martín Vizcarra y su discurso completo sobre la vacancia en el Congreso [LEER AQUÍ]

El presidente Martín Vizcarra se presentó en el Congreso de la República, junto a su abogado, con el objetivo de ejercer su derecho a la defensa por la moción de vacancia presentada en su contra, por lo que elaboró un discurso para que sea escuchado por los parlamentarios y por el país entero.

Antes de que Roberto Pereira, su defensor legal, tome la palabra frente al Congreso de la República, el mandatario nacional dio algunas palabras, entre las que destacan sus reiteradas disculpas por el audio, que él reconoces que es su voz.

Además, afirmó que le recomendaron no presentarse esta mañana ya que este tipo de citaciones suele usarse para para maltratar a los invitados. No obstante, decidió hacerle frente a la situación y resaltó que no aceptará las acusaciones que recibió.

Discurso del presidente de ... by Agencia Andina

Tras las palabras del presidente y su abogado, se inició un debate entre algunos congresistas, el cua se realizó entre los presentes en el Pleno y los que está trabajando a través de una videollamada para evitar la aglomeración y la propagación del coronavirus.

Vale resaltar que la bancada del Frepap adelantó que votará a favor de vacar al presidente Martín Vizcarra.