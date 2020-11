Lapadula envía caluroso saludo al Grupo 5 tras ser convocado a la Selección Peruana

Gianluca Lapadula siempre mostró su gusto por las canciones del Grupo 5 y, en una ocasión, subió un video en el que cocinaba parrilla escuchando "El ritmo de mi corazón". El 'Bambino' no dudó en enviarle unas palabras a las redes sociales de la banda de cumbia tras su convocatoria a la Selección Peruana.

"Para mí es un honor poder vestir la 'Blanquirroja'. Gracias por los saludos, de igual manera. Felicitaciones por su música. Nos vemos", escribió el delantero del Benevento Calcio de Italia

La agrupación norteña publicó dicho mensaje en una de las historias de su cuenta de Instagram y también le dio la bienvenida por su primera nominación a la 'Bicolor'.

No cabe duda que la convocatoria de Gianluca Lapadula causó diversas reacciones en los hinchas. No obstante, los referentes del equipo le han dado su respaldo. Tanto como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero resaltaron las habilidades del atacante del conjunto 'Stregoni'.

“Se ve a un jugador definidor con mucha calidad, zurdo. Se entiende que en su momento se haya definido por Italia. Tú sabes cómo son los hinchas, a veces son un poquito duros. Quien venga a aportar y darlo todo, bienvenido sea. Nosotros queremos ir al Mundial. Que ponga lo que tenga que poner dentro del campo”, mencionó la 'Foquita'.

Por su parte, el 'Depredador' también se expresó. "Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl, así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja", mencionó para canal N.