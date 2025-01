Tony Rosado saluda a Universitario: "Para el club más copero, duela quien le duela"

"Para el club más copero, Universitario de Deportes, mi vida. Feliz 97 aniversario. Te lo dice Tony Rosado, duela quien le duela con***, no hay más", expresó el cantante de cumbia mientras vestía una camiseta del club.

"No, así no se celebra un aniversario en plena pandemia. Y lo dice un hincha. Pero, así no", escribió Chincha en su cuenta de Twitter donde es muy asiduo.